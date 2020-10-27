Под Оренбургом прошли учения артиллеристов и ракетчиков

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27 октября 2020, 14:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Ракетные войска и артиллерия ЦВО успешно справились со всеми поставленными задачами на учении, проводимого в рамках итоговой проверки 2-ой общевойсковой армии, заявил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

«Подразделения ракетных войск и артиллерии со всеми поставленными задачами успешно справились, все цели, которые было необходимо уничтожить и поразить, были поражены и уничтожены», - сообщил Александр Лапин.

По словам Лапина, в ходе практической части учения артиллерия и ракетные войска выполнили 14 учебно-боевых задач по нанесению огневого поражения условному противнику, а также уничтожению его критически важных объектов. Кроме того, в ходе учения активно применялся такой способ действий воинских подразделений, как «Артиллерийская карусель».

«На заключительном этапе практической части учения также был задействован ракетный комплекс «Искандер-М», который успешно поразил назначенную цель», - подчеркнул командующий.

В учении было задействовано более трех тысяч военнослужащих бригады связи, а также ракетного и артиллерийского соединений 2-ой общевойсковой армии ЦВО, дислоцирующиеся в Поволжье. В ходе учения выполнялись боевые стрельбы из ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, самоходных и буксируемых гаубиц, артиллерийских пушек и минометов. В общей сложности было задействовано около 600 единиц военной техники.