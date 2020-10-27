«Искандер-М» успешно поразил условного противника на учении под Оренбургом - ЦВО

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27 октября 2020, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото предоставлено пресс-службой ЦВО

Военнослужащие ракетного соединения Центрального военного округа поразили учебную цель ракетой оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в Оренбургской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа, распространенном во вторник.

"Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" провели успешный боевой пуск ракеты по учебной цели на полигоне Донгуз Оренбургской области", - говорится в сообщении.

Пуск ракеты проводился по плану учения, проводимого в рамках итоговой проверки воинских частей 2-ой общевойсковой армии, дислоцирующейся в Поволжье. Военнослужащим удалось успешно поразить цель, которая имитировала критически важный объект условного противника. Также расчеты выполнили нормативы по переводу комплекса в боевое положение и перегрузке ракет. Эффективность поражения, уточнили в пресс-службе, была оценена при помощи беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Орлан-10".

В учении задействованы более трех тысяч военнослужащих бригады связи, а также ракетного и артиллерийского соединений 2-ой общевойсковой армии ЦВО. Созданная группировка войск на полигоне в Оренбургской области отрабатывает практические действия по управлению ракетными ударами и огнём артиллерии. В ходе учения выполняются боевые стрельбы из ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, самоходных и буксируемых гаубиц, артиллерийских пушек и минометов.

В общей сложности задействовано около 600 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М».

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что более 10 крупных учений с участием объединений, соединений и воинских частей ЦВО проходят в октябре в рамках контрольной проверки войск на полигонах Республик Башкирии, Удмуртии, Тывы, а также Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Челябинской областей.