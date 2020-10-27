РФ и Белоруссия проводят более 120 совместных оборонных мероприятий в год

Аргументы Недели → Армия 13+

27 октября 2020, 14:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Россия и Белоруссия ежегодно проводят более 120 совместных мероприятий по линии обороны, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Основное внимание уделяем подготовке вооружённых сил и повышению боевых возможностей региональной группировки. Ежегодно в рамках двустороннего сотрудничества проводим более 120 мероприятий, половину из которых составляет оперативная и боевая подготовка», - сказал он на заседании совместной коллегии министерств обороны РФ и Белоруссии. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Шойгу отметил, что введённые из-за пандемии коронавируса ограничения не смогли понизить интенсивность военного сотрудничества между двумя странами. Министр подчеркнул, что формирование единого оборонного пространства в границах Союзного государства продолжается. По его словам, принята общая Военная доктрина, функционируют региональная группировка войск и Единая региональная система противовоздушной обороны.

Кроме того, организовано совместное военное планирование. Шойгу пояснил, что среди российско-белорусских мероприятий совместные штабные тренировки Объединённого командования группировки стратегического уровня, учения «Запад» и «Щит Союза», совместные учения и тренировки на уровне видов вооружённых сил, родов войск и специальных подразделений. Он напомнил о прошедшем в конце сентября стратегическом командно-штабном учении «Кавказ – 2020» на полигоне Капустин Яр,

в котором приняли участие белорусские военные, а также о совместном учении подразделений российских ВДВ и белорусских ССО «Славянское братство – 2020». «Кроме этого, отрабатываются задачи в ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки, проводимых в форматах международных организаций, в первую очередь ОДКБ», - добавил министр. Кроме того, по словам Шойгу, РФ и Белоруссия совершенствуют военную инфраструктуру и развивают система технического прикрытия железных дорог региона.

В то же время он отметил, что считает уровень российско-белорусского сотрудничества в военной сфере оптимальным. «У нас единая региональная группировка войск, а также единые взгляды на угрозы в военной сфере в восточно- европейском регионе и вопросы обеспечения безопасности», - подчеркнул в свою очередь министр обороны РФ Виктор Хренин. Он отметил, что стратегическое учение Вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2021» станет главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления войск в следующем году.