Шойгу осудил вмешательство Запада в дела Белоруссии

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27 октября 2020, 14:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Министр обороны РФ Сергей Шойгу осудил вмешательство Запада во внутренние дела Белоруссии. «Решительно осуждаем такие действия и считаем неприемлемым вмешательство во внутренние дела других стран», - сказал он на заседании совместной коллегии министерств обороны РФ и Белоруссии. По его словам, совсем недавно США при помощи своих сателлитов попытались, используя технологии цветных революций сменить власть в Республике Беларусь. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Одной из целей такой попытки был срыв интеграции в рамках Союзного государства, и раскол российско-белорусских отношений. Такие действия Запада, по словам российского министра, подрывают основы международного права и игнорируют интересы суверенных государств.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, в свою очередь, отметил, что сменить власть в его стране пытались «различные деструктивные силы, подогреваемые руководством ряда государств». По его словам, это им не удалось из-за слаженных действий органов госуправления и белорусского народа. «Отдельно хотел бы выразить слова глубокой признательности военно-политическому руководству Российской Федерации за его позицию и помощь, оказанную Республике Беларусь в это непростое время», - добавил Хренин. «Неудачная попытка организации цветной революции сменилась ведением гибридной войны и беспрецедентными мерами дипломатического и политико-экономического давления», - подчеркнул белорусский министр.

Обстановка на границе Союзного государства РФ и Белоруссии со странами НАТО остается неспокойной, обеспечение безопасности является приоритетом для Минобороны России, заявил во вторник глава российского военного ведомства Сергей Шойгу. «По-прежнему неспокойная обстановка сохраняется на западных рубежах Союзного государства, где НАТО продолжает наращивать свое передовое присутствие», - сказал он на заседании совместной коллегии министерств обороны РФ и Белоруссии. «В условиях сложившейся военно-политической обстановки в регионе, а также новых вызовов и угроз, прежде всего со стороны международного терроризма, Минобороны России рассматривает обеспечение военной безопасности Союзного государства в числе своих приоритетных задач», - добавил Шойгу. По его словам, Североатлантический альянс совершенствует военную инфраструктуру, запасает материально-технические средства, вооружения и военную технику у границ Союзного государства Министр отметил, что сегмент американской противоракетной обороны усиливается. Он подчеркнул, что пусковые установки ее могут использоваться и для ударного оружия. " Несмотря на пандемию, не снижается интенсивность военных учений блока", - добавил Шойгу. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, в свою очередь, отметил, что в странах, граничащих с Белоруссией, растет количество многонациональных учений НАТО, а также увеличивается сегмент армии Соединенных Штатов. «За последние годы ротационная гравировка НАТО в соседних с Беларусью странах выросла более чем в 17 раз и достигла 10 тысяч военнослужащих», - отметил Хренин.

Он напомнил, что США при поддержке союзников из НАТО вышли из договоров по противоракетной обороне, по открытому небу и по ракетам средней и меньшей дальности, а также отказались ратифицировать адаптированную версию договора об обычных вооружениях и силах в Европе. Все это, по словам Хренина, направлено на «подрыв международной и региональной безопасности и обеспечение правового поля для милитаризации европейского континента за счет постоянного американского присутствия».