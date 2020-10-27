Daily Mail : британские военные шокированы числом российских подлодок в Атлантике

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27 октября 2020, 08:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитРоссия

Подводная лодка, MOD Russia / globallookpress.com

Британское издание Daily Mail сообщило, что военнослужащие Великобритании обеспокоены возросшим присутствием подводных лодок России в северной части Атлантического океана.

По словам адмирала Тони Радакина, за последние 30 лет не было подобной активности. Он высказал предположение, что вскоре угрозу для британских вод будет представлять и Китай.

Сообщается, что вблизи акватории Британии были замечены российские подводные лодки класса «Акула», использующие передовые технологии скрытности. Ситуацию называют серьезной и считают, что британские власти должны вмешаться.

Как прокомментировал ситуацию американский контр-адмирал Крис Парри, если Великобритания хочет защиты в возможной войне в будущем, она должна задуматься о финансовом вкладе в противолодочные навыки и технологии США.

NI: Россия способна уничтожить руководство США ударом «Калибра» с подлодки, подобравшейся к стране со стороны Арктики.