Daily Mail : британские военные шокированы числом российских подлодок в Атлантике
27 октября 2020, 08:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: ПолитРоссия
Британское издание Daily Mail сообщило, что военнослужащие Великобритании обеспокоены возросшим присутствием подводных лодок России в северной части Атлантического океана.
По словам адмирала Тони Радакина, за последние 30 лет не было подобной активности. Он высказал предположение, что вскоре угрозу для британских вод будет представлять и Китай.
Сообщается, что вблизи акватории Британии были замечены российские подводные лодки класса «Акула», использующие передовые технологии скрытности. Ситуацию называют серьезной и считают, что британские власти должны вмешаться. Как прокомментировал ситуацию американский контр-адмирал Крис Парри, если Великобритания хочет защиты в возможной войне в будущем, она должна задуматься о финансовом вкладе в противолодочные навыки и технологии США.
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