Германия озаботилась украинским военным строительством

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26 октября 2020, 19:04 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

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Военные министерства Украины и Германии в 2021 году запланировали проведение более полусотни совместных мероприятий, все ради пресловутого перевода Вооруженных сил Незалежной на вожделенные стандарты НАТО. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс Украина», ссылаясь на Министерство обороны Украины.

В частности, ВСУ информируют: «План двустороннего военного сотрудничества на следующий год был согласован во время визита делегации Министерства обороны Украины во главе с директором Директората политики в сфере обороны Юрием Пундой в Федеративную Республику Германия. Делегации оборонных ведомств Украины и Германии обменялись анализом текущей ситуации безопасности в европейском регионе в связи с ростом потенциальных вызовов и угроз, продолжающийся конфликт на востоке Украины и продолжение агрессивной внешней политики Российской Федерацией, в частности в районе Черного и Азовского морей».

Отмечается, что Германия предложила оказание помощи в консультациях, на тему реформ системы тылового и инженерного обеспечения ВСУ. Берлин берется за военное образование для потомков бандеровцев, улучшение их медицинского обслуживания (в области технического переоснащения военных госпиталей), а также за перспективное планирование украинского военного строительства.