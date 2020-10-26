Объявленное Трампом карабахское перемирие – не состоялось

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26 октября 2020, 18:26 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

В понедельник Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении нового соглашения о прекращении огня, объявленного накануне. Президент США Трамп заявил, что добьется мира в этом регионе легко, потому что знает, как это сделать. Пока у него ничего не выходит. Об этом сообщает американское новостное агентство «Ассошиэйтед Пресс».

Перемирие, вступившее в силу в понедельник утром, было согласовано в воскресенье после переговоров при содействии Соединенных Штатов. Это была третья попытка установить режим прекращения огня в Карабахе. Два предыдущих перемирия при посредничестве России, в том числе одно в прошлые выходные, были нарушены сразу же после вступления в силу, и обе стороны обвиняли друг друга в нарушениях. Новая попытка прекращение огня, судя по всему, также безуспешна. Министерство обороны Азербайджана заявило, что «армянские силы обстреляли азербайджанские населенные пункты и позиции азербайджанской армии по всему фронту, а также на государственной границе между Арменией и Азербайджаном». Баку подчеркивает, что огонь велся из стрелкового оружия, минометов и гаубиц.

Армянские военные отвергли обвинения и, в свою очередь, предъявили претензии азербайджанской стороне. Было заявлено об обстреле северо-восточной части Нагорного Карабаха и других районов. По данным Еревана Азербайджанские ВВС атаковали город Мартуни.

По словам официальных лиц Нагорного Карабаха, к настоящему времени в ходе столкновений погибли 974 военнослужащих и 37 мирных жителей. Власти Азербайджана не раскрывают свои военные потери, но говорят, что в результате боевых действий погибло 65 мирных жителей и 300 было ранено.

Президент России Владимир Путин заявил на прошлой неделе, что, по информации Москвы, число погибших в результате боевых действий приближается к 5 тысячам, что значительно выше, чем сообщают обе стороны. По информации распространённой в интернете потери азербайджанской армии превышают 8000 убитыми.

Новое соглашение о прекращении огня, заключенное при посредничестве США, стало результатом «переговоров», которые Вашингтон провел в выходные при участии министров иностранных дел Армении и Азербайджана и сопредседателей Минской группы, созданной Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе. в 1990-е годы для урегулирования конфликта.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник был оптимистичен при оценке результатов этих переговоров, но, похоже -все развивается в прежнем направлении. Пи-Ар Трампа в канун президентских выборов в США не возымел положительного эффекта. А его самонадеянность рассмешила не только оппонентов. Впрочем, голоса армянской диаспоры в Америке Трампу все же завоевать удалось.