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ВКС РФ мешают Турции воровать сирийскую нефть

Российская авиация разбомбила позиции протурецких боевиков в Сирии

, 12:27 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

ВКС РФ мешают Турции воровать сирийскую нефть
Фото: соцсети

Ударные самолеты российских Воздушно-космических сил нанесли удар по позициям поддерживаемой Турцией группы боевиков у горного хребта в сельской местности Салкин. Сообщает новостное агентство AMN.

Более того, в последнее время российские разведывательные самолеты увеличили число полетов в небе над провинциями Идлиб и Алеппо на севере Сирии, причем большая часть этих полетов осуществляется над районами: Джебель-аль-Завия и Джиср-эш-Шугур.

В минувшие выходные российские штурмовики и фронтовые бомбардировщики осуществили несколько удачных атак в северной части провинции Алеппо, удары пришлись по объектам и логистическим хабам, задействованным в контрабанде нефти группировками, поддерживаемыми Турцией. Данные авианалеты были очень эффективны, в сети появились видеоматериалы, доказывающие уничтожение нескольких хранилищ сырой нефти.

ВКС РФ мешают Турции воровать сирийскую нефтьВКС РФ мешают Турции воровать сирийскую нефть

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