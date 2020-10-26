Военные завершили сложную часть работ по химической безопасности в Усолье-Сибирском

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26 октября 2020, 12:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото предоставлено пресс-службой ЦВО

Сводный отряд Минобороны, который прибыл в г. Усолье-Сибирское Иркутской области для проведения мероприятий по ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды на территории "Усольехимпром", завершил работы по обеспечению химической безопасности работ по перетариванию химических веществ из аварийных емкостей и демонтажа цеха ртутного электролиза. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

В ходе проведения работ специалисты РХБ защиты выполняли мероприятия по поставке водяных завес на аварийных емкостях, а также проводили обеспыливание и проливку водой железобетонных конструкций здания цеха ртутного электролиза во время работ по его демонтажу.

На данный момент военнослужащие продолжают обеспечивать химическую безопасность работ по выкачиванию опасных химических веществ из скважин, находящихся за территорией предприятия, а также проводят химический мониторинг воздуха в районе рабочей площадки и на территории города.

Сводный отряд Минобороны прибыл в Усолье-Сибирское 10 августа. Он выполнял задачи по постановке водяных завес вокруг расснаряжаемых емкостей в случае возникновения аварийной ситуации, ведет мониторинг химической обстановки, отбирает пробы для проведения экспресс-анализа почвы, воды и воздуха. Лабораторные исследования проводятся на базе сертифицированной лаборатории научного центра войск РХБ защиты.

Подразделения РХБ защиты Минобороны России привлечены к оказанию помощи в ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации.