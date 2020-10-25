Бегларян: азербайджанские солдаты переодеваются в армянскую военную форму

Аргументы Недели → Армия 13+

25 октября 2020, 20:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Омбудсмен Республики Арцах Артак Бегларян обнародовал неопровержимые факты о том, что участились случаи, когда солдаты Вооруженных сил Азербайджана переодеваются в униформу армянских военнослужащих. Сообщение об этом размещено в соцсети «Фэйсбук».

«Мы получили сведения от нескольких своих источников и от наших военнослужащих о том, что азербайджанские вооруженные силы периодически нападают в форме ВС Армении. Какую они преследуют цель? Во-первых, азербайджанская сторона, видимо, намерена запутать армянских военнослужащих и тем самым добиться успеха.

Во-вторых, они стремятся уменьшить и скрыть информацию о своих жертвах, а ещё — выдать их за армянских военных при обмене телами.

По словам одного из военнослужащих, например, около 2 недель назад во время одной из таких попыток атаки в направлении Матагиса азербайджанская сторона оставила на поле боя порядка 40 тел в армянской форме и была отброшена назад. Учитывая подобные действия в разных направлениях и в разное время, не исключается, что число таких жертв будет значительно больше. Более того, вероятно, что часть из них (погибших) окажутся террористами-наемниками, учитывая то обстоятельство, что за телами погибших наемников вряд ли кто-то придет. В любом случае, я убежден, что когда придет время обмена телами, будет возможно посредством профессиональной методики доказать происхождение этих тел», - заявил Бегларян.