В Баку возможны теракты

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25 октября 2020, 20:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Посольство США в Азербайджане получило информацию об угрозе проведения террористических актах в Баку. По данным американских дипломатов, атакам могут подвергнуться отели и другие места присутствия иностранцев. Об этом сообщает портал EAD.

Кроме того, посольство предупредило граждан США и других иностранных государств о возможных похищениях. По данным посольства, теракты могут быть осуществлены в отелях города или «в других местах в Баку». Гражданам США посоветовали соблюдать повышенную осторожность в местах скопления иностранцев. Также гражданам США рекомендовали избегать толпы, проявлять бдительность и не привлекать к себе повышенного внимания.

Ранее посольство США в Анкаре предупредило о возможных терактах и похищениях иностранных граждан в Турции.