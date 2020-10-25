Пентагон планирует взять под контроль весь мировой океан

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25 октября 2020, 20:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Американские военные размещают множество буйков с датчиками в Мексиканском заливе и бухтах Южной Калифорнии. Использование сенсоров различного действия позволяет получать широкий диапазон данных, в том числе о загрязнении океана, флоре, фауне и о маршрутах судов. В дальнейшем планируется сетью таких датчиков, установленных на буйках, покрыть значительные по площади акватории. Об этом сообщает портал EAD.

Центр PARC, принадлежащий Xerox заключил с Пентагоном контракт на следующий этап развития программы «Океан вещей», которая позволит вести исследования мирового океана двойного назначения. «DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США) запустило программу „Океан вещей“ в 2017 году. Цель проекта — развернуть в бухтах Южной Калифорнии и Мексиканском заливе сеть компактных недорогих буйков для сбора данных о состоянии окружающей среды и влиянии человека на экологию. В частности, буйки передают информацию о температуре и волнении моря, поверхностной активности и даже перемещениях морской фауны», — говорится в сообщении Xerox. Там уточнили, что разнообразие сенсоров позволяет передавать широкий диапазон данных, в том числе о загрязнении океана, аквакультуре и маршрутах судов.

Так как поверхность земли на 70% покрыта морями и океанами, то она представляет собой особый интерес как для ученых, так и военных. Каждый буй оснащён солнечной батареей и примерно 20 встроенными датчиками, включая камеру, GPS-модуль, микрофон, гидрофон и акселерометр. Он рассчитан на более года работы, после чего буй должен выполнить безопасное самозатопление, проще говоря - американцы решили напрочь захламить океанское дно.

По данным Xerox, на первой стадии проекта PARC построил 1500 буйков, а на следующей произведёт до 10000 в более компактном и недорогом исполнении. «Собранная информация поможет провести дальнейшую оптимизацию конструкции. После этого DARPA планирует развернуть большое количество буйков „Океана вещей“, чтобы обеспечить сплошное информационное покрытие и лучше понимать Мировой океан, чем это возможно сейчас», — заявили в Xerox.