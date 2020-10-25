В Баку сообщили об уничтожении резервистов, прибывших из села Цахкадзор Котайкской области Армении

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25 октября 2020, 19:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Ночью 25 октября боевые действия продолжались с различной интенсивностью на Агдаринском, Ходжавендском, Физулинском, Гадрутском, Губадлинском и Лачинском направлениях фронта. Армяне обстреливали противника из стрелкового оружия, танков, минометов и гаубиц. Азербайджанская армия применяет против врага высокоточное оружие.

В Баку заявили: «Части Азербайджанской армии, продолжая боевые действия на основных направлениях в соответствии с оперативным планом, расширили взятые под контроль территории. Войска Азербайджанской армии, нанесли противнику серьезный урон на территориях Ходжавендского, Губадлинского и Лачинского районов, ослабили его сопротивление и выдвинулись на новые позиции в различных направлениях. Противник понес большие потери в живой силе в Агдаринском и Ходжавендском районах и испытывает нехватку боеприпасов, многие его артиллерийские орудия выведены из строя».

Минобороны Азербайджана также сообщает: «Подразделения 1-го батальона 543-го полка вооруженных сил Армении, переброшенные в Губадлы, отступили, понеся потери в живой силе и технике. В результате обстрела наших подразделений большая часть резервистов, привезенных из села Цахкадзор Котайкской области Армении в Нагорный Карабах, была уничтожена. В результате действий азербайджанской армии было уничтожено большое количество личного состава противника, 2 танка, 2 боевые машины пехоты, 4 гаубицы Д-30, 1 полевое орудие 2А36 «Гиацинт-Б», 7 автомашин».