Баку: войска Азербайджана продолжают наступать в пяти районах Карабаха
25 октября 2020, 19:34[ «Аргументы Недели» ]
Азербайджанская армия продолжает вести боевые действия в Агдаринском, Ходжавендском, Гадрутском, Физулинском и Губадлинском районах Карабаха. Об этом сообщил сегодня на брифинге пресс-секретарь Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов.
Эйвазов сообщил, что армянские войска, подвергли обстрелу азербайджанские оборонительные позиции из огнестрельного оружия, минометов и пушек, также обстреляли Тертер, Барду, Геранбой и Нафталан с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО) и других артиллерийских установок. Пресс-секретарь отметил, что армянским силам также удалось сдержать наступление азербайджанской армии в направлении Лачин и Губадлы.
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