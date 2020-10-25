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Баку: войска Азербайджана продолжают наступать в пяти районах Карабаха

, 19:34 [ «Аргументы Недели» ]

Баку: войска Азербайджана продолжают наступать в пяти районах Карабаха
Фото: соцсети

Азербайджанская армия продолжает вести боевые действия в Агдаринском, Ходжавендском, Гадрутском, Физулинском и Губадлинском районах Карабаха. Об этом сообщил сегодня на брифинге пресс-секретарь Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов.

Эйвазов сообщил, что армянские войска, подвергли обстрелу азербайджанские оборонительные позиции из огнестрельного оружия, минометов и пушек, также обстреляли Тертер, Барду, Геранбой и Нафталан с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО) и других артиллерийских установок. Пресс-секретарь отметил, что армянским силам также удалось сдержать наступление азербайджанской армии в направлении Лачин и Губадлы.

ША

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Ночью 25 октября боевые действия продолжались с различной интенсивностью на Агдаринском, Ходжавендском, Физулинском, Гадрутском, Губадлинском и Лачинском направлениях фронта. Армяне обстреливали противника из стрелкового оружия, танков, минометов и гаубиц.

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