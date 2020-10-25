Иран перебрасывает на границу с Карабахом еще 30 танков, что это значит?

Аргументы Недели → Армия 13+

25 октября 2020, 18:23 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Исламская гвардия Ирана или как ее еще называют – Корпус стражей исламской революции (КСИР) перебрасывает на границу с Карабахом еще 30 танков в добавок к 40, что уже были размещены здесь ранее. Об этом сообщает портал «АвиаПро», высказывая мнение, что Иран готовится вмешаться в карабахский конфликт и для этого стягивает силы к границе. Что же это значит в действительности.

По данным вышеупомянутого новостного портала, КСИР сосредоточил на границе с Карабахом 70 танков или около того, а также 30 буксируемых гаубиц. «АвиаПро» называет это внушительной силой, вероятно имея ввиду, что она способна существенно повлиять на ход войны в Карабахе, ссылаясь на неназванных специалистов, указывается, что Иран явно готовится ввязаться в войну против Азербайджана, не иначе, поскольку вся эта «внушительная сила» находится в тылу азербайджанских войск. Конечно, не исключаются и угрозы в адрес Еревана, в случае если на территорию Исламской республики будут падать снаряды, выпущенные из орудий, расположенных в подконтрольных армянам районах Карабаха.

Оставим в стороне домыслы «АвиаПро» и неназванных специалистов. На деле 70 танков = это два неполных танковых батальона только-то и всего, а 30 буксируемых гаубиц – это два очень неполных артиллерийских дивизиона. С такими силенками наступать вряд ли кто-то собирается, максимум на что их можно использовать – на усиление охраны собственной границы. Посудите сами, иранские Т-72С не имеют современной активной защиты. Если все же найдется в Иране горячая голова, принимающая решение, и отдаст приказ бросить 70 танков в наступление, а другая не менее горячая генеральская голова выполнит его. С учетом, что на вооружении как армии Армении, так и армии Азербайджана имеются современные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК), через два часа боя все эти танки будут пылать огнем ясным посреди чистого поля. Еще недавно в сводках, поступавших с фронта в Карабахе, сообщалось о массовом уничтожении бронетехники. В среде журналистов, далеких от военного дела, даже высказывалось мнение, что танки и боевые машины пехоты явно изжили себя и должны быть выброшены на свалку истории. Об этом мы поговорим чуть позже.

Стоит сказать хоть что-то об иранской артиллерии, сосредоточенной на границе с Азербайджаном. Что могут 30 гаубиц – провести небольшую артподготовку, поставить жиденький заградительный огонь, плотно обстрелять небольшой участок сосредоточенного огня. Для артиллерийского сопровождения наступления танков этого количества буксируемых орудий явно недостаточно. Что у нас там, гаубицы Д-20? Очень хорошо. Строго говоря, это гаубица-пушка, которая может вести огонь как прямой наводкой и под углом возвышения ствола 45 градусов. Скорострельность - один, максимум пять выстрелов в минуту. Учтем, что подготовка у иранцев не очень хорошая, об этом говорили наши офицеры, столкнувшиеся с ними в Сирии.

Получается, что при обстреле оборонительного рубежа противника шириной в 1 км (это примерно фронт наступления двух танковых батальонов, при трехэшелонном построении боевого порядка) в течение минуты плотность огня составит один снаряд примерно на 35 погонных метров. Ну так поковыряют грунт без особого эффекта. Конечно же при наличии хорошей разведки, и добротного целеуказания, при великолепной подготовке расчетов гаубиц, можно посылать снаряды адресно, что бесспорно принесет свой результат. Но, вы же видите сколько условий должно быть выполнено. К тому же для поддержки танковой атаки дивизионы буксируемых орудий не очень подходят. Маневр огнем они смогут осуществлять на глубину до 15 км, максимум до 20 км. Для маневра колесами артиллеристским расчетам необходимо свернуть орудие, подцепить его на буксир к тягачу, совершить марш к новой огневой позиции и подготовить орудие к бою, на это уходит немало времени, здесь самоходная артиллерия нужна для мобильности.

Из всего вывод один – иранцы перебросили на границу столь незначительные силы исключительно в оборонительных целях.

Вернемся к танкам. Их называли концептуально устаревшими и в 70-е годы, когда впервые появился термин – вертикальный маневр, а танки и боевые машины пехоты мечтали заметить ударными и транспортно-ударными вертолетами. Затем пришли к выводу, что такую замену не потянет никакой даже самый раздутый военный бюджет, а от сухопутной техники отказываться не целесообразно. Началась работа по обеспечению живучести танка, появилась динамическая, а затем и активная защита, которая усложняется по мере развития противотанковых средств. Новые танки напичканы электроникой не хуже самолетов.

Используются тепловизоры, лазерные дальномеры, электронные системы наблюдения и прицеливания, способные «видеть» как ночью, так и днем, новые комплексы связи и управления, боевая обстановка выносится на жидкокристаллические дисплеи. Сейчас общевойсковой бой меняется можно сказать на глазах. Еще не так давно немыслимо было, чтобы танки наступали или оборонялись без пехоты, находящейся по близости. Теперь это в принципе невозможно, потому что при срабатывании танковая защита уничтожит всех пехотинцев, находящихся рядом. Смешанные боевые порядки, состоящие из людей и машин, ушли в прошлое. Для пехоты разрабатываются новые бронетранспортеры, имеющие такую же защиту, как и танки. Современная бронетехника прикрыта и в верхней, и в нижней полусферах. Корпуса танков и БИП оборудуются большим количеством датчиков, фиксирующих любую попытку ее уничтожить. Создаются боевые машины поддержки танков, которые отчасти заменят функцию пехоты в сегменте борьбы с противотанковыми средствами.

В новых концепциях развития использования танков выделяется значительное пространство для робототехники. Вероятно, один обитаемый танк будет управлять подразделением беспилотных танков, более того, предусматривается их сопровождение небольшими летающими дронами, на которые будет возложен широкий спектр задач: от разведки, до уничтожения всего, что представляет угрозу для комплекса, включающего танк-оператор и беспилотные машины. Так что, у танков есть будущее.