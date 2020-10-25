Пентагон задействовал ударно-разведывательный дрон MQ-9 Reaper для помощи гражданским властям Калифорнии

Аргументы Недели → Армия 13+

25 октября 2020, 14:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

По запросу Национального межведомственного пожарного центра и с одобрения Министерства обороны США Северное командование выделило из состава 432-го авиакрыла ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper для помощи гражданским властям в Калифорнии с целью обеспечения наблюдения обеспечения за обстановкой и оценки инцидентов.

Как отметили в ВВС, это впервые, когда самолет MQ-9 Reaper из 432-го полка используется в интересах гражданских властей внутри США. В данном случае боевая беспилотная авиация используется в борьбе с калифорнийскими пожарами.

MQ-9 Reaper — это многоцелевой, дальний, дистанционно пилотируемый самолет, который используется в первую очередь для уничтожения мобильных целей и, во вторую очередь, как средство сбора разведданных. Благодаря способности долго находиться в воздухе, широкому диапазону датчиков, многорежимному коммуникационному комплексу и высокоточному оружию, размещенному на его борту, он имеет уникальные возможности надежно поражать важные мобильные и стационарные цели и вести разведку в интересах войск на большую глубину.