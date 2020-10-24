Азербайджан и Армения выкладывают в сеть видеодоказательства своих успехов

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24 октября 2020, 21:10 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Стороны карабахского конфликта публикую видеоматериалы и фотографии, свидетельствующие об успехах каждой из них, и о неудачах неприятеля. Как говорится, когда больше нет сил воевать на поле боя в ход идут информационные уловки.

Баку обрушился с критикой на оппонента, заявив, что «распространенная армянской стороной информация о якобы уничтожении большого количества азербайджанских спецподразделений является не чем иным, как продуктом беспокойных кошмаров представителей министерства обороны Армении».

В Баку с издевкой замечают: «Различные виды дезинформации, распространяемые армянами, различаются в зависимости от оплеух, полученных ими в ходе боев». Баку трубит во всеуслышание, что Азербайджанские войска прорвали линию обороны Армении во многих направлениях. В частности сообщается: «Сегодня (24 октября) азербайджанская армия уничтожила разрозненные отряды добровольцев и военную технику ВС Армении на Ходжавендском и Физулинском участках фронта».

Минобороны Азербайджана информирует об отступлении войск НКР: «Противник, не удержал боевые позиции и вынужден был отступить, теперь он подвергает территорию Губадлинского района Азербайджана артиллерийскому обстрелу со стороны Горусского района Армении». В Баку заявляют, что таким образом армянская сторона стремится спровоцировать азербайджанскую армию на ответные меры. Более того распространяется информация, что Минобороны Азербайджана опубликовало в сети видеоматериалы, свидетельствующие об уничтожение отрядов добровольцев и военной техники вооруженных сил Армении в Ходжавендском и Физулинском районах».

Минобороны Армении не отстает от противника и публикует не менее выразительные видеодоказательства неудач неприятеля на боле боя.