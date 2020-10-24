Министр обороны поздравляет российский Спецназ с 70-летием

Аргументы Недели → Армия 13+

24 октября 2020, 19:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Поздравление Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с 70-летием подразделений специального назначения, опубликованное на сайте Минобороны России: «Руководство Министерства обороны Российской Федерации горячо и сердечно поздравляет личный состав и ветеранов подразделений специального назначения со знаменательной датой – 70-летием со дня основания!

За свою историю наша страна знает немало примеров мужества и стойкости спецназовцев, которые с честью и достоинством прошли через суровые испытания многих войн и локальных конфликтов.

Успех подразделений основан на кропотливой и профессиональной подготовке, силе духа российского воинства и взаимовыручке. Эти качества сквозь десятилетия надежно связывают поколения солдат и офицеров, превращая их в крепкую семью, которая год от года становится сплоченнее и сильнее.

Нынешнее поколение спецназовцев, как и прежде, отличает безупречное боевое мастерство, умение во что бы то ни стало выполнить поставленные задачи и добиться намеченных целей.

Особые заслуги в развитии подразделений специального назначения и укреплении боевого духа его личного состава принадлежат ветеранам, которые с большой заботой и трепетом проводят работу по воспитанию молодого поколения в духе славных традиций российского воинства и преданности Родине.

В день юбилея желаю вам, дорогие товарищи, здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в совершенствовании профессиональной выучки и верности духовно-нравственным идеалам Родины во благо укрепления обороноспособности нашего государства».