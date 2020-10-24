Армянам удалось сбить наступательный порыв противника, но и они изрядно потрепаны

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24 октября 2020, 12:41 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

В настоящее время по всей линии фронта в Карабахе идут бои местного значения, противник на многих участках атакует, но безуспешно. Отмечается, что войска непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) не позволяют противнику вести наступательные действия. Ранее, в Минобороны Армении заявляли, что линия карабахского фронта стала несколько размытой и потеряла прежний четкий вид, так как «на многих участках фронта, особенно на южном направлении Физули — Джебраил — Зангелан, идут очаговые бои».

Военное ведомство Азербайджана, в свою очередь, указывает на такую же метаморфозу в военных действиях. Отмечается, что в течение дня 23 октября и в ночь на субботу столкновения на северном и южном участках фронта в зоне карабахского конфликта продолжались с различной интенсивностью. Армянские силы подвергли обстрелу оборонительные позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия, миномётов и артиллерийских орудий, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Указывается, что подразделения ВС Азербайджана продолжали боевые действия «на определённых участках фронта в соответствии с оперативным планом».

«Были взяты под контроль основные коммуникации, уничтожено несколько опорных пунктов противника и заняты важные высоты. В настоящее время боевые действия продолжаются на всей протяжённости фронта. Наши войска контролируют оперативную обстановку», — говорится в сообщении, поступившем из Баку.

Судя по всему, наступательный порыв азербайджанских войск несколько иссяк, в то же время наблюдается и усталость в армии обороны НКР, на это указывает тот факт, что фронт потерял свои ярко выраженные очертания. По большому счету, у азербайджанских войск именно сейчас есть шанс развалить оборону противника, но, как было сказано выше, их наступательный порыв иссяк, проще говоря – они выдохлись, армянам удалось их измотать. Стоит отметить, что и армянские войска сейчас изрядно потрепаны. Впрочем, они уже не раз демонстрировали умение готовить противнику неприятные сюрпризы.