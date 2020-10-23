На юге Карабаха армянской армии удалось отбросить противника

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23 октября 2020, 23:27 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

На южном участке карабахского ТВД армия обороны НКР смогла удержать свои позиции и местами вернуть себе ранее утерянные рубежи, несмотря на превосходство в силах атакующей стороны. На востоке ТВД, в селах Мартунинского района, продолжатся поиск и ликвидация прорвавшихся в тыл армянских войск азербайджанских диверсантов. Об этом сообщает новостное агентство Sputnik.

Войска Азербайджана были отброшены к югу от городов Мартуни и Бердзор (Лачин) в Нагорном Карабахе. Об этом заявил на брифинге в Едином армянском информационном центре при правительстве Армении представитель Минобороны Арцрун Ованнисян, представляя сводку из Карабаха за минувшие сутки.

В течение дня противник обстреливал Мартакерт и ближайшие села. Три снаряда упали близ города Бердзор. Азербайджанские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) предприняли прорыв на востоке Карабаха в окрестностях населённого пункта

Шехер Мартунинского района, в также в Диваник и другие села. Ополчение и регулярная армия НКР ведет их поиск и уничтожение. К концу 23 октября почти полностью зачищен Шехер, но в лесах борьба с ДРГ противника продолжается.

На юге карабахского ТВД азербайджанская пехота атаковала позиции армии обороны НКР в направлении русла реки Воротан, в ее нижнем течении. Противник был отбит по всем пунктам и вынужден был отойти на исходные рубежи. Несколько атак было пресечено, противник отброшен. Несколько подразделений рассеялись, в ущельях. Но основные его силы откатились к югу от Бердзора (Лачин). Бои местами продолжаются и носят локальный характер. В этой части Карабаха нет четкой линии фронта и хорошо укрепленных оборонительных позиций. Противники действуют малыми маневренными группами. Азербайджанские отряды пытаются взять под контроль дороги и транспортные узлы, армянские группы всячески противодействуют им. Вероятно азербайджанским войскам на этом участке не стоит задачи - прорвать оборону противника, просто они пытаются оттянуть на себя часть сил неприятеля. По заверению представителя армянского Минобороны Арцруна Ованнисяна обстановка на фронте в целом развивается менее динамично, чем в первые дни осенней кампании, заметна усталость азербайджанских войск и существенное снижение их наступательного порыва.