Елена Бережная попросила Путина предоставить вакцину от COVID для украинских ветеранов Великой Отечественной войны

Аргументы Недели → Армия 13+

23 октября 2020, 19:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Москву просят спасти украинских ветеранов, которых не лечат от COVID-19 и не планируют прививать от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТК «Царь Град», ссылаясь на слова эксперта комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадима Манукяна.

Речь идёт об открытом письме Елены Бережной, главы Института правовой политики и социальной защиты им. Ирины Бережной, президенту России Владимиру Путину, а также главе правительства Михаилу Мишустину. В документе говорится о гуманитарной катастрофе, которая разворачивается на Украине. Отмечается, что последние реформы украинского правительства привели к обнищанию пенсионеров и ветеранов Великой Отечественной войны. А пандемия COVID-19 значительно усугубила и без того тяжёлую ситуацию.

В письме сказано: «В нарушение всех международных норм права временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин категорично указала министру здравоохранения Украины Максиму Степанову не покупать российскую вакцину от COVID-19. Между тем каждый гражданин Украины вправе самостоятельно выбирать способы защиты собственной жизни и здоровья». Институт, возглавляемый Бережной, просит Россию в качестве гуманитарной акции предоставить бесплатно российскую вакцину от COVID-19 для граждан Украины - ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий и инвалидов. В письме подчёркивается, что таковых на Украине осталось лишь 9105 человек. Вадим Манукян заявил: «Институт гарантирует доставку до каждого ветерана этой вакцины и предоставление необходимого медицинского персонала для инъекции вакцины».

Напоминаем, что Путин уже предлагал Киеву российскую вакцину от коронавируса. Инициатива поначалу была встречена положительно, однако после окрика из посольства США предложение было отвергнуто. При этом западная вакцина по-прежнему не готова. Более того, у ряда добровольцев, на которых эта вакцина была испытана, проявились опасные побочные эффекты.