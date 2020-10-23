Лобаев представил свою новую снайперскую винтовку

Аргументы Недели → Армия 13+

23 октября 2020, 19:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На международной выставке «Интерполитех-2020» российской компанией разработчиком стрелкового оружия была представлена новая модификация модульной снайперской винтовки DVL-10, с возможностью установки стволов трех разных калибров. Об этом сообщило российское информационное агентство ТАСС, со ссылкой на презентацию Рособоронэкспорта.



«Рособоронэкспорт» представил на выставке «Интерполитех-2020» новую мультикалиберную винтовку DVL-10M3, созданную компанией «Lobaev Arms», — говорится в сообщении агентства. Новая модификация винтовки обладает более компактными габаритами по сравнению с предыдущими версиями DVL-10. «Вес винтовки DVL-10M3 снижен до 4,5 кг, при этом она оснащена стволом длиной 500 мм. Эффективная дальность стрельбы образца составляет до 1 км», — рассказал на презентации представитель «Рособоронэкспорта». Также новая винтовка обладает высокой технической кучностью стрельбы, которая не превышает 0,38 угловой минуты при ведении огня со станка на 100 м. На винтовку DVL-10M3 могут устанавливаться стволы разного калибра — 7,62х51-мм.308 Winchester, 6,5 x 47-мм Lapua и 6,7-мм Federal, а также она может применяться в комплекте с глушителем.



Двадцать четвертая Международная выставка средств обеспечения безопасности государства, вооружений и технического оснащения правоохранительных органов и ведомств «Интерполитех-2020» завершила свою работу 23 октября в павильоне №57 на территории ВДНХ.