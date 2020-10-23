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Армия США продемонстрирует 120-мм самоходную минометную систему Patria Nemo

, 18:51 [ «Аргументы Недели» ]

Армия США продемонстрирует 120-мм самоходную минометную систему Patria Nemo
Фото: соцсети

Компания Patria и Сухопутные войска Америки тестируют 120-мм башенную самоходную минометную систему (БСМС) Patria Nemo с боеприпасами США и с требованиями США. Демонстрация образцов этого вида вооружения пройдет в США и Финляндии. Об этом сообщает портал ESDPA&.

Армия США намерена вооружать этими системами ударные тактические бригадные группы «Страйкер». По собственным оценкам компании Patria, представленный ею самоходный минометный комплекс на данный момент является лучшим в мире. Российские эксперты не разделяют эту точку зрения.

Как высшее достижение разработчика названы некоторые отличительные черты БСМС Patria Nemo – это улучшенная турельная система, это дистанционно управляемый 120-мм миномет, способный вести огонь как прямой, так и непрямой наводкой, в том числе с ходу, это скорострельность и современные комплексы обнаружения, наблюдения и прицеливания. Nemo не только хорошо защищена, но и легка, компактна и может устанавливаться на гусеничные шасси, колесные бронированные машины или военные корабли.

ША

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