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Турция заявила, что имеет право участвовать в урегулировании карабахского вооруженного конфликта

, 18:27 [ «Аргументы Недели» ]

Турция заявила, что имеет право участвовать в урегулировании карабахского вооруженного конфликта
Фото: соцсети

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявивший, что его страна имеет право участвовать в урегулировании конфликта в Карабахском регионе, как и Россия. Эрдоган добавил: «Если Россия может только заявлять, что хочет участвовать в урегулировании карабахского конфликта, Турция считает, что имеет полное право участвовать. Я не слышал о негативной позиции России в этом отношении».

Кстати, требование России о срочном выводе иностранных боевиков из карабахского региона осталось без внимания со стороны Баку и Анкары. Что значительно осложняет налаживание переговорного процесса по Карабаху.

Турция заявила, что имеет право участвовать в урегулировании карабахского вооруженного конфликта

ША

Армия

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