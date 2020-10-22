Аргументы Недели → Армия 13+

22 октября 2020, 18:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Анкара окажет военную поддержку Азербайджану, если такой запрос поступит от Баку, заявил вице-президент Турции Фуат Октай в интервью CNN Turk. Тут же было заявлено, что такой запрос еще пока не поступал. Судя по активному участию турецких военных в карабахском конфликте, Анкара в очередной раз лжет. Аналитики постарались ответить на вопрос чья экономика выдержит пресс карабахской войны – армянская или азербайджанская?

Прежде всего османский вице-президент раскритиковал Минскую группу ОБСЕ, созданную для урегулирования конфликта Францией, Россией и Соединенными Штатами, которая, по его оценке, поддерживает Армению в политическом и военном отношении и пытается оставить проблему Нагорного Карабах в виде статус-кво. Окай побожился, что Турция не оказывает Баку никакой помощи в решении карабахского кризиса, о применении в боевых действиях турецких дронов, управляемых пилотами операторами и пилотами истребителей F-16 турецких же ВВС османский вице-президент предпочел не вспоминать. Про участие турецких военных в боях в Карабахе он, также, скромно умолчал.

Журнал Forbes дал сравнительную оценку способности экономик Армении и Азербайджана выдержать войну в Карабахе. Многие аналитики считают, что инвесторы делают ставки на то, что «экономика Баку, основанная на нефти и газе, гораздо лучше переживет кризис, связанный с войной за спорную территорию». Котировки четырехлетних гособлигаций Азербайджана растут в цене с начала конфликта и показывает лучшую динамику по сравнению с аналогичной бумагой, выпущенной правительством Армении.

По данным на 16 октября, через три недели после первых выстрелов пятилетние государственные евробонды Армении упали более чем на 3,7% в денежном выражении, в то время как четырехлетний суверенный выпуск Азербайджана с тех пор практически полностью восстановился. Но на долговом рынке цена облигации не дает полной картины. Во-первых, необходимо оценивать кредитные спреды — ту премию, которую эмитент платит, чтобы компенсировать кредиторам риск дефолта. Во-вторых, большую роль играет структура держателей облигаций. С ростом активов в облигационных биржевых фондах (ETF) последнее становится более важным. Дело в том, что большинство таких фондов являются пассивными: их цель — повторять выбранный в качестве бенчмарка индекс, а не опережать его. Поэтому любой приток капитала в такие фонды распределяется между соответствующими странами, эмитентами и бумагами строго в соответствии с пропорциями целевых индексов. Любой приток средств в долговые бумаги отражает приток средств в облигационные ETF, в которые они включены. В результате движение цен облигаций, которые включены в ETF, повторяет движение стоимости паев этих фондов в гораздо большей степени, чем облигации, в них не включенные. Евробонды Армении и Азербайджана — яркий пример этой разницы.