Ночное учение экипажей армейской авиации ЦВО стартовало в трех регионах России

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22 октября 2020, 16:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Экипажи ударных вертолетов Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8 армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) отработают около 30 эпизодов в ходе ночного летно-тактического учения, стартовавшего в четырех регионах России. Сообщает пресс-служба ЦВО.

В ходе учения, на военных аэродромах в Свердловской, Челябинской и Новосибирской областях, около 50 экипажей ударных вертолетов Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8 отработают пилотирование боевыми машинами ночью с применением очков ночного видения ГЕО-ОНВ-1. В рамках учения летчики выполнят воздушную разведку, сложное маневрирование на малых высотах и посадки на неподготовленные площадки в равнинной и лесистой местности без использования бортового осветительного оборудования. Особое внимание в ходе учения будет уделено скрытой переброске тактических групп и отработке ночного беспарашютного десантирования из режима висения. Отработка всех учебно-боевых задач будет выполняться ночью с применением очков ночного видения ГЕО-ОНВ-1.

Ночное летно-тактическое учение пройдет на военных аэродромах в Свердловской, Челябинской и Новосибирской областях до середины ноября, в нем будет задействовано около 50 экипажей армейской авиации, вертолеты Ми-24 и Ми-8, а также более 500 военнослужащих из числа инженерно-технического состава, группы обеспечения и управления полетами. Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что более 10 крупных учений с участием объединений, соединений и воинских частей ЦВО состоится в октябре в рамках контрольной проверки войск за учебный период на полигонах Республик Башкирии, Удмуртии, Тывы, а также Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Челябинской областей.