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Шойгу поручил дооснастить военные медицинские самолеты оборудованием для диагностики коронавируса

, 15:37 [ «Аргументы Недели» ]

Шойгу поручил дооснастить военные медицинские самолеты оборудованием для диагностики коронавируса
Фото: соцсети

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил дооснастить военно-транспортные самолеты специальных аэромобильных медицинских подразделений комплексами диагностики, включая компьютерную томографию, для оказания помощи в любой точке России.

«Самолеты с квалифицированными группами медицинских работников должны быть оснащены мобильным диагностическим оборудованием, позволяющим проводить как экспресс анализы на коронавирусную инфекцию, так и полный комплекс обследований, включая компьютерную томографию», - сказал Шойгу на совещании посвящённом мерам предупреждения распространения коронавируса.

Он подчеркнул, что такие аэромобильные подразделения смогут оказывать диагностическую и лечебную помощь в любой точке России. По его словам, оборудование должно комплектоваться в универсальные контейнеры, которые могут брать на борт самолеты военно-транспортной авиации.

В ходе совещания начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин сообщил, что в ближайшее время будет дополнительно закуплено 24 лаборатории для ПЦР-диагностики, в том числе девять мобильных.

ША

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