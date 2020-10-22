Российские военные врачи выработали новый стандарт диагностики и лечения коронавирусной инфекции

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22 октября 2020, 15:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Военные врачи разработали стандарт диагностики и лечения коронавирусной инфекции, который включает, в том числе, методику применения антиковидной плазмы, доложил в четверг министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу начальник Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ Дмитрий Тришкин.

«С целью совершенствования подходов в лечении пациентов с COVID-19 заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым 14 октября утвержден стандарт диагностики и лечения COVID-19 с учетом отечественного и мирового опыта лечения данного заболевания, а также использования и применения методик антиковидной плазмы как пациентов, перенесших COVID-19, так и вакцинированных лиц от новой коронавирусной инфекции, которым в настоящий момент нет аналогов в мировой практике», - сказал Тришкин.

Он также сообщил, что благодаря существующему алгоритму оказания медицинской помощи силами специализированных бригад выполнено более 50 санитарно-авиационных эвакуаций военнослужащих в тяжелом состоянии с новой коронавирусной инфекцией, что обеспечило своевременное оказание им специализированной медицинской помощи.

В свою очередь, врио начальника Военно-медицинской академии имени Кирова Сергей Бунин сообщил, что применение иммунной плазмы показало высокие результаты при лечении коронавирусной инфекции. По его словам, новые разработки и методики внедряются в программы подготовки специалистов медицинской службы.