Войска РХБЗ продезинфицировали более 400 тысяч объектов

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22 октября 2020, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Российские войска радиационной, химической и биологической защиты продезинфицировали почти 400 тысяч объектов площадью более 60 миллионов квадратных метров, сообщил в четверг начальник войск РХБ зашиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«На сегодняшний день обработано почти 400 тысяч объектов площадью более 60 миллионов квадратных метров», - сказал он на совещании о мерах по предупреждению распространения коронавируса в Вооруженных Силах РФ.

Он отметил, что помимо дезинфекции мест пребывания военных, войска РХБЗ оказывают помощь предприятиям оборонно-промышленного комплекса. «Обеспечено проведение дезинфекционных мероприятий на пунктах призыва и в военно-учебных заведениях», - добавил Кириллов.

Дезинфекция воздушных судов и грузов, прибывающих из эпидемически неблагополучных районов проводится и на аэродромах Воздушно-космических сил.

«Всего обработано 752 воздушных судна и более 1800 тонн различных грузов. По международному договору «Открытое небо» обеспечена деятельность инспекционных групп в 10 иностранных государствах», - уточнил Кириллов.