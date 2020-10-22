Горячая линия для помощи военным с коронавирусом открыта в Минобороны РФ

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22 октября 2020, 15:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Круглосуточный call-центр для оказания консультационной помощи военнослужащим с коронавирусной инфекцией начал работу в Минобороны РФ, доложил министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу начальник Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ Дмитрий Тришкин на совещании, посвящённом противодействию распространения коронавируса.

«На базе Центра координации медицинского обеспечения РФ Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге начал работу круглосуточный call-центр для оказания консультационной помощи пациентам с коронавирусной инфекцией», - сказал Тришкин.

По его словам, операторы «горячей линии» из числа ординаторов и магистров академии в круглосуточном режиме будут информировать военнослужащих, членов их семей и военных пенсионеров о порядке оказания медицинской помощи пациентам с признаками заболевания коронавирусной инфекцией и мерах по ее профилактике.

Он также сообщил, что в call-центре также предусмотрена возможность проведения ведущими медицинскими специалистами Минобороны России консультаций медицинских служб военных округов по вопросам лечения больных с признаками новой коронавирусной инфекции и проведения противоэпидемических мероприятий. Более 70% российских военнослужащих, которым положена вакцинация от гриппа, уже получили свои прививки.

«С 1 октября начата прививочная кампания против гриппа, в настоящее время привиты более 70% лиц, подлежащих вакцинации. До конца октября данные мероприятия будут завершены.", - сказал он на совещании по предупреждению распространения коронавируса в Вооруженных Силах РФ.

Командующий Северным флотом Александр Моисеев, в свою очередь, отметил, что в его объединении этот показатель составляет 78,8%. В Западном военном округе привили 76,6% личного состава, добавил командующий ЗВО Александр Журавлев.