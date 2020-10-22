Почти 7 тыс. призывников пополнили ВС РФ в ходе осеннего призыва и еще 64 тыс. готовятся надеть военную форму

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22 октября 2020, 15:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Почти семь тысяч призывников уже пополнили Вооруженные Силы РФ в ходе осеннего призыва, сообщил в четверг начальник главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.

«Призыв и отправка граждан в войска проводятся в плановом порядке. На сегодняшний день отправлено 6935 чел», - сказал он на совещании о мерах по предупреждению распространения коронавируса Вооруженных Силах РФ.

При этом он уточнил, что более 3,5 тысячи человек уже уволились с военной службы. Бурдинский отметил, что военные комиссариаты используют опыт, который уже получили в ходе весеннего призыва в условиях ограничительных мер. Граждане, имеющие право на отсрочку, в военные комиссариаты не вызываются.

За счет этого, по словам Бурдинского, удается разгрузить общественный транспорт, избежать скученности в медицинских организациях, а также соблюсти социальную дистанцию на призывных пунктах. Принятые меры позволили предотвратить доступ на сборные и призывные пункты инфицированных граждан, утверждает Бурдинский.

«До начала работы призывных комиссий военные комиссариаты заблаговременно обеспечены всем необходимым медицинским имуществом, включая средства защиты органов дыхания, тесты для проведения экспресс-тестирования, а также приборы для кварцевания помещений и средства для дезинфекции», - заявил он.

В военкоматах не менее двух раз в сутки проводится уборка. Помещения проветриваются, дезинфекцируются и обеззараживаются каждые два часа. Также перед погрузкой и по пути следования обрабатывается транспорт для перевозки команд с призывниками и военнослужащими.

При перевозке железнодорожным и авиатранспортом военные находятся в отдельных вагонах или бортах, им выдаются маски. Гражданские при этом не контактируют с военнослужащими.

«Прибывающее пополнение определяется на двухнедельный карантин, с организацией их размещения, питания и подготовки отдельно от остального личного состава воинский частей», - сказал Бурдинский.

Работа призывных комиссий в ходе осеннего призыва организована дистанционно, их прошли уже более 64 тысяч человек, сообщил в четверг начальник главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.

«Беседы с призывниками осуществлялись по телефону, а также по средствам видеосвязи в режиме онлайн ...Это позволило уже сейчас пройти призывные комиссии более 64 тысяч человек (64602 чел. - 50,5%)», - сказал он на совещании о мерах по предупреждению распространения коронавируса Вооруженных Силах РФ.

Начальник ГОМУ напомнил, что в Генеральном штабе, штабах военных округов и военных комиссариатах с работают «прямые телефонные линии».

Система контроля за ходом призыва синхронизирована с работой системы по противодействию распространения коронавирусной инфекции, подчеркнул Бурдинский. Информация по каждому призывнику, по его словам, поступает в Генеральный штаб в реальном масштабе времени.

«В случае осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах предусмотрена возможность маневра призывными ресурсами», - добавил Бурдинский.