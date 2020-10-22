Пандемия коронавируса охватывает Нагорный Карабах, в военное время борьба с ней затруднена

Аргументы Недели → Армия 13+

22 октября 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В разгар войны, инфицированные потоком, хлынули в больницы, итак переполненные ранеными, при этом мало что можно сделать. Коронавирус заражает как пациентов, так и медицинских работников. Сообщает американское новостное агентство «Ассошиэйтед Пресс».



Люди, пораженные вирусом, размещаются в холодные подвалы вместе со здоровыми, чтобы спрятаться от артиллерийского огня в Нагорном Карабахе, в то время как врачи, получившие положительный результат теста, оперируют пострадавших в результате обстрела.