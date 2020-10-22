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Пандемия коронавируса охватывает Нагорный Карабах, в военное время борьба с ней затруднена

, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

Пандемия коронавируса охватывает Нагорный Карабах, в военное время борьба с ней затруднена
Фото: соцсети

В разгар войны, инфицированные потоком, хлынули в больницы, итак переполненные ранеными, при этом мало что можно сделать. Коронавирус заражает как пациентов, так и медицинских работников. Сообщает американское новостное агентство «Ассошиэйтед Пресс».

Люди, пораженные вирусом, размещаются в холодные подвалы вместе со здоровыми, чтобы спрятаться от артиллерийского огня в Нагорном Карабахе, в то время как врачи, получившие положительный результат теста, оперируют пострадавших в результате обстрела.

ША

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