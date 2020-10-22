Половина коечного фонда Минобороны отдана для лечения коронавируса у гражданского населения

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22 октября 2020, 14:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Половина коечного фонда Минобороны, предназначенного для лечения коронавирусной инфекции, используется для лечения гражданского населения. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании, посвящённом мерам предупреждения распространения коронавируса. Сообщает ДИМК МО РФ.

«Министерство обороны активно помогает субъектам Российской Федерации в борьбе с коронавирусной инфекцией. Сегодня около 50% коечного фонда, предназначенного для лечения коронавирусной инфекции, задействовано в лечении пациентов из числа гражданского населения», - сказал Шойгу.

По его словам, на сегодня медицинскую помощь получило более 9,5 тыс. человек, а в многофункциональных медицинских центрах прошло лечение более тысячи пациентов.



Около 1,2 тыс. медицинских специалистов работают во временном медицинском центре на 1420 мест, размещенном в Конгрессно-выставочном центре парка «Патриот». Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании, посвящённом мерам предупреждения распространения коронавируса.

«В интересах Московской области на финалах Конгрессно-выставочного центра парка «Патриот» сформирован временный центр на 1 420 коек, где работают 1 200 военных медицинских специалистов. Сейчас там проходит курс лечения более 500 пациентов», - сказал Шойгу.

Он напомнил, что в соответствии с решением Верховного главнокомандующего в Абхазии развёрнут многопрофильный мобильный госпиталь на 100 мест для оказания медицинской помощи местным жителям.