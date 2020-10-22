Ситуация с коронавирусом в Вооружённых силах РФ полностью контролируется

Аргументы Недели → Армия 13+

22 октября 2020, 14:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Вооружённых Силах полностью контролируется, сформирован необходимый запас медицинского имущества, средств индивидуальной защиты и тест-систем для выявления коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании, посвящённом мерам предупреждения распространения коронавируса. Сообщает Минобороны РФ.

«В Министерстве обороны проводится комплекс профилактических мероприятий по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Вооружённых Силах полностью контролируется», - сказал Шойгу.

По его словам, во всех воинских частях и организациях проводятся барьерные медицинские осмотры прибывающих лиц.

«Сформирован необходимый запас медицинского имущества, средств индивидуальной защиты и тест-систем для выявления коронавирусной инфекции. Развёрнуто 33 специализированные лаборатории для ПЦР-исследования личного состава на коронавирусную инфекцию», - подчеркнул министр.

Он рассказал, что при проявлении малейших простудных симптомов личный состав переводится на карантинный режим и находится под постоянным медицинским наблюдением, ежедневно проводится дезинфекция, ведётся превентивное тестирование на коронавирус.

«Строгое выполнение комплекса мероприятий позволяет контролировать санитарную обстановку в войсках, а также существенно снизить уровень сезонной заболеваемости», - заключил глава Минобороны.