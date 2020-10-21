Учителя Херсона восстали против новой трактовки истории Киева

Аргументы Недели → Армия 13+

21 октября 2020, 19:37 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Министерство образования и науки Украины распространило документ, в котором прописаны наказания за упоминания Великой Отечественной войны учителями истории. Решено неправильно думающих и не понимающих «сегодняшнюю бытность», «новую украинскую историю» учителей жестоко наказывать. Об этом сообщает ТК «Царь Град».

Только задумайтесь, само словосочетание «Великая отечественная война» попало под запрет, это действие Киева выходит за границы добра и зла. Закон Украины от 09.04.2015 №317-VIII запрещает пропагандировать символику нацистского и коммунистического тоталитарных режимов. Согласно методическим рекомендациям и учебным программам по истории, детям на уроках необходимо рассказывать, как Украина с 1919 по 1991 год находилась под оккупацией. Великой Отечественной войны и вовсе не было. Ожесточённые бои 1941-1945 называются советско-немецкой фазой Второй мировой войны.

В октябре ряд украинских СМИ опубликовал интервью с педагогами, где они делились опытом, как выкручиваются из ситуации, когда и историю нужно не переврать по долгу совести и выбранной некогда профессии, и закон не нарушить. Чиновники потребовали провести в школах педсоветы, где учителям объяснят важность принципов методических рекомендаций Минобразования. К педагогам, которые будут систематически нарушать эти указания, по-прежнему упоминая Великую Отечественную войну будут применяться дисциплинарные и административные меры вплоть до увольнения. "Так что могу последнее добавить, сегодняшней власти Украины настоящая история не нужна! Им нужны дети – дебилы, неучи, которых в будущем будут использовать, как пушечное мясо, либо как рабов на плантациях в Польше. А так вообще мне, грустно и позорно за мою страну – Украину", - - заявил депутат Верховной рады от Партии регионов Алексей Журавко.

Он назвал эти методические рекомендации искажённой правдой и наглой ложью. И привел в качестве примера сопротивления Херсон и Херсонскую область, где учителя не приняли «украинскую новую программу» и начали массово увольняться.