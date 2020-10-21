Соединения ВДВ РФ планируют боевую подготовку на основе локальных военных конфликтов

Аргументы Недели → Армия 13+

21 октября 2020, 18:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Опыт локальных вооруженных конфликтов активно внедряется в 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде, дислоцированной в Бурятии, в ходе проведения практических тренировок на полигоне Сосновый Бор. Ее командир – полковник Денис Шишов доложил заместителю Министра обороны РФ генерал-лейтенанту Юнус-Беку Евкурову об особенностях боевого обучения военнослужащих стрелковой роты снайперов по одной из четырех программ подготовки, а также прохождения ими во время службы переподготовки в целях повышения квалификации. Об этом сообщает Минобороны ФР.

Военнослужащие десантно-штурмовой бригады отработали практические навыки по стрельбе из стрелкового оружия по малогабаритным воздушным целям, а также стрельбе из боевых машин десанта и ручных противотанковых гранатометов по скоростным целям. Заместитель Министра обороны РФ в ходе смотра практических занятий по боевой подготовке на объектах полигона оценил эффективность применяемых методик обучения, в том числе занятий по огневой подготовке с большой интенсивностью, и отдал поручения по модернизации учебно-материальной базы бригады. Личный состав бригады продемонстрировал уверенные навыки и выучку в ходе практических занятий по армейской тактической стрельбе, активно внедряемой в качестве одного из основных элементов боевой подготовки войск. Кроме того, замминистра проверил состояние приказарменной и классной учебно-материальной базы 37 отдельной мотострелковой бригады в Кяхте, а в расположении 36 армии в Улан-Удэ ознакомился с современными тренажерными комплексами по огневой подготовке.

Ю.Б. Евкурову продемонстрировали возможности интерактивного лазерного тира «Рубин» ИЛТ-110, на котором отрабатывают навыки подразделения спецназа. Стрельба по целям на огромном экране осуществляется с помощью лазеров, установленных на стрелковом оружии. Ощущение нахождения в реальном бою достигается с помощью реалистичной имитации выстрела. Тир позволяет проверить навыки новобранцев до выхода на боевое стрельбище и экономить боеприпасы.