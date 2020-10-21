В сети высмеяли заявление Ильхама Алиева об уничтожении двух армянских РК «Ярс»

Аргументы Недели → Армия 13+

21 октября 2020, 17:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Сеть просто взорвало заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева об уничтожении двух ракетных комплексов «Ярс» армянской армии, сделанное накануне, в обращении к гражданам республики. На этот счет появилось множество едких постов и уничижительных мемов. Ереван «оторвался» пуще других. В среду СМИ Армении писали о президенте Азербайджана, - «хотя бы немного осведомлённый с военной сферой человек должен удивиться, узнав, что в арсенале Еревана есть межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), способные нести ядерные боеголовки».

Напоминаем, МБР РС-24 «Ярс» разработана на основе ракеты РС-12М2 «Тополь-М». Она обладает максимальной дальностью полёта в 11−12 тысяч километров. При массе около 47 тонн может нести боеголовки весом до 1,3 т. Многие характеристики этого ракетного комплекса, который принят на вооружение Российской армии в 2009 году, до сих пор засекречены. Вообще межконтинентальными баллистическими ракетами обладают даже не все страны - члены ядерного клуба. Из всех обладателей ядерного оружия в своем арсенале МБР имеют только: Россия, США, Китай, Великобритания, Франция и, вероятно, КНДР.