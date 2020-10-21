Шушан Степанян: Силы ПВО НКР сбили азербайджанский самолет на юге Карабаха
21 октября 2020, 15:13[ «Аргументы Недели» ]
«Подразделения ПВО Армии обороны Арцаха сбили самолет противника около 8:30 на южном участке фронта», - эту информацию Шушан Степанян разместила в «Фейсбук». Там же сообщается, что обстановка на карабахском ТВД «относительно стабильно-напряженная».
В Баку назвали «фейком» сообщение о сбитом самолете азербайджанских ВВС, также известили об успехах азербайджанской армии. Судя по вялости реакции структур, занимающихся информационной войной с той и с другой стороны, наступил момент утомления и на поле боя. Правда, прогнозировать затишье на фронте пока преждевременно, но есть все признаки скорого (временного) перехода к позиционной войне.
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