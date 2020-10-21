В районе посадки «Союза МС-16» сосредоточено 16 вертолетов и самолетов

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21 октября 2020, 14:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В обеспечении посадки спускаемого аппарата задействовано около 200 специалистов поисково-спасательной группы Центрального военного округа (ЦВО), авиационная группа: 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-26 и два самолета Ан-12; более 20 единиц наземной автомобильной техники, в том числе шесть модернизированных поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица». Сообщает пресс-служба ЦВО.

Посадка спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля «Союз МС-16» запланирована на 22 октября 05:55 мск. На Землю вернется международный экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта NASA Кристофера Кэссиди.

Метеорологи ЦВО, которые обеспечивают проведение операции по обеспечению посадки международного экипажа космического корабля «Союз МС-16», в момент посадки спускаемого аппарата в степи Казахстана прогнозируют возможные осадки и температуру воздуха до плюс 8 градусов.

В районе посадки спускаемого аппарата, юго-восточнее города Жезказган в Казахстане, прогнозируются возможные осадки, средняя видимость до 10 километров, ветер западный 5-7 метров в секунду с сильными порывами до 12-15 метров в секунду и температура воздуха 5-8 градусов выше нуля.