Авиационная спасательная группа ЦВО провела разведку районов посадки «Союза МС-16» в Казахстане

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20 октября 2020, 18:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Специалисты поисково-спасательной группы Центрального военного округа (ЦВО) на вертолетах Ми-8 провели воздушную и наземную разведку расчетных основного и запасного районов посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля «Союз МС-16» в Республике Казахстан. Сообщает пресс-служба ЦВО.

Для проведения воздушной и наземной разведки с аэродрома в городе Жезказган на двух вертолетах Ми-8 вылетели специалисты поисково-спасательной группы ЦВО. Спасатели проанализировали характеристики рельефа местности расчетных основного и запасного районов посадки. Для определения маршрутов оперативного прибытия наземной техники, личного состава поисково-спасательной группы и прогнозирования условий проведения операции по эвакуации космонавтов, специалисты изучили районы посадки на наличие ям, канав, техники и искусственных сооружений, определили характеристики грунта, его влажность и плотность.

В обеспечении посадки спускаемого аппарата задействовано около 200 специалистов-спасателей, авиационная группа: 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-26 и два самолета Ан-12; более 20 единиц наземной автомобильной техники, в том числе шесть модернизированных поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица».

Посадка спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля «Союз МС-16» запланирована на 22 октября, на Землю вернется международный экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта NASA Кристофера Кэссиди.