Минфин решил обескровить Минобороны и лишить страну надежной защиты?

Аргументы Недели → Армия 13+

20 октября 2020, 18:14 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

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Военное ведомство восприняло в штыки предложение о 10% сокращении, поступившее от Минфина. В Совет безопасности Российской Федерации тут же была направлена реляция о неприемлемости данных предложений и отсутствии их поддержки со стороны руководства военного ведомства. И действительно Минфин одним росчерком пера предложил выбить из структуры Вооруженных сил число военнослужащих, соответствующее составу полнокровной общевойсковой армии, укомплектованной по военному штату. Но беда в том, что из 100 000 предложенных к сокращению должностей, большинство – офицерские.

Военный эксперт, военный журналист, полковник Виктор Литовкин в комментарии для «АН» подчеркнул, что предложение о столь значительном сокращении должностей в Вооруженных силах были подготовлены людьми некомпетентными, явно ничего не смыслящими в военном деле. Оно чревато подрывом обороноспособности страны и значительным снижением боеготовности Вооруженных сил. Мы помним, к чему привели реформы Анатолия Сердюкова. Аутсорсинг не стал панацеей от всех бед Минобороны, а просто создал дополнительные трудности, против которых и был направлен. Сергею Шойгу пришлось исправлять ошибки предшественника, предпринимая неимоверные усилия. К тому же, невозможно в военное время на передовой использовать гражданские организации, армия должна уметь обеспечивать себя самостоятельно. Усилиями военного руководства страны созданы эффективные и самодостаточные Вооруженные силы. А теперь Минфин начинает разрушать плоды многолетнего труда Министерства обороны и Генштаба. Армия и флот не могут существовать без тыла, военно-медицинской и военно-юридической служб, по которым Минфин собирается нанести сокрушительный удар. В деятельности вышеперечисленных структур есть своя особенная специфика, незнакомая гражданским юристам, медикам и структурам коммунального обеспечения. Чего греха таить, в современном обществе и в не силовых министерствах некомпетентность приняла массовый характер, заняла многие руководящие посты. И вот, теперь она пытается атаковать Вооруженные силы. Сложно не согласиться с мнением Виктора Литовкина.

К тому же и в Минобороны считают, что предложение Минфина России по сокращению должностей приведет к «нулевому» экономическому эффекту. В российском военном ведомстве, в частности, указывают на то, что «в ходе проводимых Вооруженными Силами боевых операций, учений и маневров необходимость содержания на них военнослужащих наглядно подтверждается. Правовые нормы пенсионного обеспечения закреплены действующим законодательством и служат основой мер социальной поддержки военнослужащих и членов их семей. Предложение Минфина об установлении максимального размера денежного довольствия, который учитывается при исчислении военных пенсий, не выше 80 процентов говорит о непонимании порядка исчисления военных пенсий. Размер военных пенсий зависит от выслуги лет и составляет от 50 процентов денежного содержания за выслугу 20 лет, до 85 процентов за выслугу 32 и более лет. С учетом осуществленного в военном ведомстве увеличения для различных категорий военнослужащих предельного срока военной службы на пять лет, в Минобороны России совместно с другими федеральными органами исполнительной и государственной власти ранее детально прорабатывался вопрос о возможности повышения минимальной выслуги лет, дающей право для выхода на пенсию с 20 до 25 лет, при условии реализации компенсационных норм и механизмов, повышающих общий уровень социальной защищенности военнослужащих и военных пенсионеров. Однако, Минфином России, данная инициатива была не поддержана. Таким образом, обсуждение вопроса увеличения выслуги лет для выхода на пенсию военнослужащими без компенсационных мер бессмысленно.

Предложения Минфина внести изменения в накопительно-ипотечную систему жилищного обеспечения офицеров, солдат и сержантов не проработаны и губительны. По нашим расчетам, реализация этого предложения только увеличит в долгосрочной перспективе расходы на обеспечение служебным жильем и выплатам компенсаций военнослужащим. Реализация предложений Минфина России не приведет к какому-либо экономическому эффекту, но при этом значительно ухудшит материальное благополучие и социальный статус военнослужащих.

Военная служба – это особый вид государственной службы, непосредственно связанный с обеспечением обороны страны и безопасности государства. Характер данной службы предполагает выполнение военнослужащими задач, которые сопряжены с опасностью для жизни и здоровья, а также другими специфическими условиями прохождения службы. Руководством Минобороны России высказано неприятие предложенных Минфином России мер. В свою очередь, в Минобороны России будет продолжена комплексная работа, направленная на расширение действенных мер социальной защищенности военнослужащих и членов их семей».

Получается, что в очередной раз, из-за головотяпства очередного реформатора, будут разрушены важные структуры, выбросят на улицу специалистов. Ну хорошо, у нас в стране таким образом уже уничтожена геология и в научном, и в практическом планах, сама фундаментальная наука близка к краху, уничтожается ее база, уже ликвидировано немало научно-исследовательских институтов, ученых коллективов и уникальных лабораторий, а теперь взялись за военных. За державу обидно.