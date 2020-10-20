НОАК разворачивает ракетные комплексы в направлении Тайваня

Аргументы Недели → Армия 13+

20 октября 2020, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Военные КНР разворачивают в китайских провинциях Чжэцзян и Фуцзянь, прямо напротив Тайваня, пусковые установки гиперзвуковых ракетных комплексов средней дальности Dongfeng-17, сообщает ТК «Царь Град», ссылаясь на гонконгскую газету South China Morning Post.



Новые DF-17 идут на замену старых ракетных систем DF-11 и DF-15. На противоположной стороне, то есть на Тайване, внимательно следят за действиями НОАК и рапортуют о принятии гипотетических контрмер. Конечно же, потуги и реляции Тайбэя смехотворны. Ну что он может противопоставить гиперзвуковым ракетам КНР? СМИ острова откровенно высказывают опасения, что реальной защиты у Тайваня против ракет КНР - нет.

Напоминаем комплекс Dongfeng-17 был представлен на параде во время празднования 70-летия основания КНР. Данная гиперзвуковая ракета имеет радиус поражение 2500 км.