Интенсивность военных действий в Карабахе нарастает

Аргументы Недели → Армия 13+

20 октября 2020, 15:04 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Минобороны Азербайджана сообщило о боях, которые ведутся в трех направлениях. Сообщает портал EAD. Откровенно говоря, из этой информации сложно, что-либо понять, поскольку она предоставлена с использованием псевдовоенных терминов, что весьма свойственно для лиц гражданских, совершенно не сведущих в военном деле, пытающихся выглядеть компетентными в незнакомой для них тематике.

Постараюсь разобраться в той каше, которую Баку, а в след за этим EAD, в очередной раз выдали в эфир. Начнем с «направлений». «В течение дня 19 октября и в ночь на 20 октября с различной интенсивностью продолжались боевые действия на направлениях Агдере — Агдам, Физули — Гадрут — Джебраил и Губадлы — Зангелан. Противник подвергал обстрелу оборонительные позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия, миномётов и артиллерийских орудий», — цитирует EAD сообщение Минобороны Азербайджана. На нормальном языке военных это означает: что азербайджанские войска ведут наступление от населённого пункта Агдере в направлении города Агдам, другое наступление ведется от города Физули в сторону Гадрута, затем оно будет развиваться в направлении Джебраила; а также, азербайджанские войска наступают еще на одном участке фронта от населённого пункта Губадлы в сторону Зангелана. Возьмем карту в руки, что же мы видим? Если строго верить букве сообщения Минобороны Азербайджана, но все наступательные действия ведутся вдоль линии фронта, получается, что азербайджанцы воюют против своих. Чушь какая-то, не правда ли?

Включаем «противоботанический» фильтр. Оказывается, азербайджанская военная пропаганда и EAD имели ввиду не направления наступления, а участки фронта, которые обозначила реперными населенными пунктами. Представляю правильный и понятный перевод сообщения Минобороны Азербайджана: «В течение дня 19 октября и в ночь на 20 октября с различной интенсивностью продолжались боевые действия на участках фронта: Агдере — Агдам, Физули — Гадрут — Джебраил и Губадлы — Зангелан. Противник подвергал обстрелу оборонительные позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия, миномётов и артиллерийских орудий».