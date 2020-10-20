«Медведи» совершили полет вдоль берегов Аляски

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20 октября 2020, 14:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Два стратегических ракетоносца-бомбардировщика Ту-95МС ВКС России совершили плановый полет в нейтральном воздушном пространстве вдоль берега Аляски. Об этом сообщило во вторник Минобороны РФ.

Маршрут двойки Ту-95МС дальней авиации ВКС РФ пролегал над нейтральными водами акваторий Чукотского, Бофорта, Берингова и Охотского морей. Продолжительность полета, состоявшегося, к слову – в понедельник и наделавшего много шума, составила около 12 часов. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями Су-35С ВКС России, МиГ-31 морской авиации ВМФ РФ. Американские ВВС поднимали на перехват «Медведей» свои F-22. Об этом выпустило официальное сообщение Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD). Оно также подтвердило, что российские стратеги придерживались международного воздушного пространства и не нарушали границ США и Канады.

В свою очередь Минобороны РФ заявило, что патрулирование силами воздушных ракетоносцев проводятся регулярно и совершается оно над нейтральными водами Тихого океана, Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Напоминаем, что Ту-95 (по модификации НАТО – «Bear», «Медведь») эксплуатируется с 1957 года, это настоящий долгожитель. В модификации «МС» данный самолет производился в 1980-е годы, прошлого века (начиная с 1981 -го). Сейчас его производство не ведется, осуществляется лишь плановый ремонт и поэтапная модернизация.