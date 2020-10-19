Украинские минометы заговорили на Донбассе - перемирию конец?

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19 октября 2020, 18:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Позиции ополчения Луганска подверглись плотному обстрелу минометных систем ВСУ. Подобных выходок украинская сторона не позволяла себе в течение всего ныне действующего перемирия. Об этом сообщает агентство ANNA-NEWS.info, ссылаясь на портал «Донбасс Сегодня» и представительство республики в СЦКК.



Военные источники ЛНР известили, что сегодня утром, в 06:40 со стороны позиций ВСУ «на направлении населенный пункт Луганское — населенный пункт Калиновка зафиксировано применение запрещенного Минскими соглашениями вооружения, а именно: минометов калибра 120-мм (было выстреляно 11 минометных снарядов), а также (произведено – «АН») 9 выстрелов из РПГ-7». Глава управления НМ ЛНР Ян Лещенко связал вышеизложенное событие с приближающимися на Украине выборами в местные органы власти.



Лещенко также сообщил: «На позициях 24-й бригады было зафиксировано перемещение автомобиля типа «Урал»». По мнению разведки ЛНР, на этом грузовике осуществлялась переброска 120-мм миномета, расчета и боеприпасов с одной огневой позиции на другую. Обстрел поселка Калиновка осуществлялся именно из этого орудия.

На лини соприкосновения в ДНР, за минувшие сутки ВСУ восемь раз обстреливали позиции ополчения и жилые районы. Представители республики в СЦКК уточнили, что украинцы выстрелили в сторону ДНР до 12 боеприпасов.