Пашинян: Эрдоган хочет устроить очередной геноцид армян

Аргументы Недели → Армия 13+

18 октября 2020, 21:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Премьер-министр Республики Армения (РА) Никол Пашинян в интервью итальянскому изданию «Coriere dela Sera» заявил, что Эрдоган вооружает азербайджанцев, потому что хочет очередной геноцид и даже послал в Карабах сирийских джихадистов воевать. Армянский премьер не стеснялся в исторических примерах и напомнил итальянским журналистам, что Турки уже были под Веной и вполне могут повторить свою экспансию в Европу.

Премьер-министр Никол Пашинян считает, что Турция в Закавказье продвигает ту же стратегию, что и в Средиземноморье против Греции и Кипра или Ливии, Сирии и Ирака. Это объемная политика. Во время переговоров о прекращении огня президент Турции Эрдоган заявил, что не хочет, чтобы Азербайджан прекращал военные действия. Этот конфликт не начинался бы без вмешательства Турции. Мало того, что Турция вдохновила Азербайджан напасть на Арцах, турецкие войска участвуют в боевых действиях. Более того Анкара переправляет джихадистов из Сирии в Азербайджан. Этот факт подтверждается множеством видеоматериалов, отснятых самими сирийскими наемниками.

По мнению Пашиняна, есть только один способ прекратить войну в Карабахе – добиться международного признания его независимости. Соглашаться на возврат НКР под контроль Баку нельзя ни при каких обстоятельствах, потому что вслед за уходом армянской армии из Карабаха, там начнется этническая чистка, подобная той, что турки устроили армянскому народу в 1915 году. Пашинян также заявил, что население Нагорного Карабаха стало жертвой серьезного гуманитарного кризиса, который следует учесть международному сообществу и Италии.