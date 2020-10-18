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Ракетные комплексы «Бастион» с высоты Крымских гор добивают до Стамбула

, 20:52 [ «Аргументы Недели» ]

Ракетные комплексы «Бастион» с высоты Крымских гор добивают до Стамбула
Фото: соцсети

Минобороны РФ опубликовало в «Твиттер» фотографию берегового ракетного комплекса (БРК) «Бастион-П», развернутого на Крымской Яйле.

Береговой подвижный ракетный комплекс «Бастион - П» предназначен для поражения надводных военных кораблей различных классов, является носителем противокорабельных ракет «Оникс». Дальность полета П-800 «Оникс» составляет 600 км, вес боевой части – 300 кг. Находясь на боевой позиции на крымской яйле, скажем, в районе вершины горы Форосский Кант, БРК «Бастион-П» может обстреливать пролив Босфор и половину Мраморного моря.

ША

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