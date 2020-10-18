Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Армия 13+

Грузия не отвечает за грузы, которые авиаперевозчики доставляют транзитом через ее воздушное пространство

, 20:24 [ «Аргументы Недели» ]

Грузия не отвечает за грузы, которые авиаперевозчики доставляют транзитом через ее воздушное пространство
Фото: соцсети

Компании авиаперевозчики несут полную ответственность за выполнение гражданских рейсов через воздушное пространство Грузии в соответствии с принципами и стандартами международного права, которое запрещает «целенаправленное использование гражданских рейсов в военных целях», заявил представитель МИД Грузии. Также было заявлено, что страна закрыла свое воздушное пространство для полетов военного назначения, но в плане гражданских и гуманитарных полетов «добросовестно выполняет свои международные обязательства». Об этом информирует портал EADaily.

«В последние дни СМИ, к сожалению, продолжают спекулировать темой о возможных военных грузоперевозках через воздушное пространство Грузии. Как вы знаете, Грузия закрыла свое воздушное пространство для полетов военного назначения, и мы об этом публично заявили», — отмечается в заявлении.

«Хотим уточнить, что для данных видов полетов не требуется специальных разрешений, а гражданские полеты в воздушном пространстве осуществляются на основе уведомления и предоставления соответствующей информации. Соответственно, согласно имеющейся у Грузии документации и информации, полеты в воздушном пространстве Грузии полностью соответствуют международным нормам и правилам ICAO (Международной организации гражданской авиации)», — подчеркнули в МИД Грузии.

Кроме того, в заявлении Тбилиси содержится призыв ко всем сторонам, как грузополучателям, так и грузоотправителям, чтобы они строго контролировали воздушные перевозки гражданских и гуманитарных грузов через территорию Грузии.
«Прежде всего страны-перевозчики несут ответственность за выполнение гражданских полетов в соответствии с принципами и стандартами Чикагской конвенции, запрещающей умышленное использование гражданских полетов в военных целях», — подчеркивается в документе.

Реакция МИД Грузии последовала за интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева от 16 октября, в котором он заявил, что «через территорию Грузии гражданскими и грузовыми самолетами отправлено контрабандное оружие в Армению».

ША

Общество

Жириновский считает, что выезд из России с туристической целью надо срочно запрещать

Жириновский считает, что выезд из России с туристической целью надо срочно запрещать

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает преждевременным разрешение российским туристам посещать южные страны, в частности Турцию. Он напомнил, что вторая волна COVID-19 в России вызвана во многом приезжающими из отпусков.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью