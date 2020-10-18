Грузия не отвечает за грузы, которые авиаперевозчики доставляют транзитом через ее воздушное пространство

Аргументы Недели → Армия 13+

18 октября 2020, 20:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Компании авиаперевозчики несут полную ответственность за выполнение гражданских рейсов через воздушное пространство Грузии в соответствии с принципами и стандартами международного права, которое запрещает «целенаправленное использование гражданских рейсов в военных целях», заявил представитель МИД Грузии. Также было заявлено, что страна закрыла свое воздушное пространство для полетов военного назначения, но в плане гражданских и гуманитарных полетов «добросовестно выполняет свои международные обязательства». Об этом информирует портал EADaily.

«В последние дни СМИ, к сожалению, продолжают спекулировать темой о возможных военных грузоперевозках через воздушное пространство Грузии. Как вы знаете, Грузия закрыла свое воздушное пространство для полетов военного назначения, и мы об этом публично заявили», — отмечается в заявлении.

«Хотим уточнить, что для данных видов полетов не требуется специальных разрешений, а гражданские полеты в воздушном пространстве осуществляются на основе уведомления и предоставления соответствующей информации. Соответственно, согласно имеющейся у Грузии документации и информации, полеты в воздушном пространстве Грузии полностью соответствуют международным нормам и правилам ICAO (Международной организации гражданской авиации)», — подчеркнули в МИД Грузии.

Кроме того, в заявлении Тбилиси содержится призыв ко всем сторонам, как грузополучателям, так и грузоотправителям, чтобы они строго контролировали воздушные перевозки гражданских и гуманитарных грузов через территорию Грузии.

«Прежде всего страны-перевозчики несут ответственность за выполнение гражданских полетов в соответствии с принципами и стандартами Чикагской конвенции, запрещающей умышленное использование гражданских полетов в военных целях», — подчеркивается в документе.

Реакция МИД Грузии последовала за интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева от 16 октября, в котором он заявил, что «через территорию Грузии гражданскими и грузовыми самолетами отправлено контрабандное оружие в Армению».