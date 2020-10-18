Румынская береговая оборона становится опасной для кораблей ЧФ РФ

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18 октября 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Государственный департамент США обнародовал информацию об одобрении продажи правительству Румынии береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) NSM Raytheon на сумму 300 млн долл. Ранее Бухарест делал запрос на покупку двух таких систем. Каждая из них комплектуется блоками связи и радиоэлектронного обнаружения, двумя пунктами управления огнем, четырьмя мобильными пусковыми установками на колесном шасси, а также транспортно-заряжающими машинами. Вместе с комплексами поставляются боевые и учебные противокорабельные ракеты. В дальнейшем предусматривается пополнение их запаса, по необходимости.

Вашингтон отмечает, что эта продажа осуществляется в интересах внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов. Она существенно укрепит восточные рубежи НАТО, улучшит способность Румынии противостоять текущим и будущим угрозам. Повысит боевые возможностей военно-морской ВС Румынии для действий на Черном море. Данное приобретение Бухареста станет головной болью для российского Черноморского флота и Южного военного округа. Вышеуказанный комплекс способен поражать морские цели в радиусе 185 км. Две таких системы закроют обширный сектор западной акватории Черного моря.

Стоит отметить, что поставка данного комплекса, в добавок ко всему – достаточно прибыльна для американского ВПК. Саму систему и ракету Naval Strike Missile (NSM) разработали совместно - норвежская компания Kongsberg Defense Systems и американский производитель вооружений Raytheon. Производством пусковых установок и ракет занимается Raytheon. ПКР этого комплекса относятся к высокоточным боеприпасам, способны ускользать от радаров, может лететь на предельно низкой высоте и подниматься на значительное расстояние вверх (делать «горку»), совершать маневры уклонения при необходимости. Система наведения данной ПКР работает от GPS, кроме того, имеет и двухдиапазонный инфракрасный блок самонаведения (IIR). Боевая часть весит 250 кг, содержит новейшее взрывчатое вещество повышенной мощности.