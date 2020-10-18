В Баку заявили о новом сбитом Су-25 армянских ВВС

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18 октября 2020, 15:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Минобороны Азербайджана проинформировало о новой удаче своих войск ПВО, которым удалось сбить «очередной штурмовик Су-25» Вооружённых сил Армении. Ереван назвал эту «новость» очередной информационной уткой азербайджанских военных. Об этом сообщает агентство РИА-Новости.

«18 октября в 12:30 подразделениями ПВО Азербайджана был сбит очередной штурмовик Су-25 Вооружённых сил Армении, пытавшийся атаковать с воздуха позиции азербайджанской армии на Джебраильском участке фронта», — говорится в сообщении азербайджанского военного ведомства. В ответ на данную утку пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян вежливо заявила корреспонденту РИА-Новости, что «эта информация не соответствует действительности».